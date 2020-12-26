Англия

Наставник "синих" недоволен немецким форвардом.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард высказался об игре нападающего Тимо Вернера в поединке 15-го тура АПЛ с Арсеналом (1:3).

"Сегодня Тимо недостаточно помогал нам ни когда у него был мяч, ни когда мяча у него не было. При этом нам нужно дать ему время. Я продолжаю это повторять, потому что он попал в другую лигу. Но в то же время нам надо ускорить процесс.

Мы еще поговорим с ним насчет усталости. Я почувствовал, что нужно внести изменения, чтобы изменить ход матча", – сказал Лампард.

Отметим, что 24-летний немец вышел в старте, но был заменен в перерыве между таймами. Вернер не забивает в десяти матчах подряд за Челси во всех турнирах.

Ранее наставник "канониров" Микель Артета прокомментировал победу над Челси.