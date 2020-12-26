Англия

Наставник "канониров" прокомментировал матч против "синих".

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета подвел итоги поединка 15-го тура АПЛ с Челси (3:1).

"Действительно большая победа для нас. Мы были очень разочарованы результатами – не столько выступлениями. Наши игроки страдали, наши болельщики страдали.

Нет ничего лучше, чем победа в лондонском дерби против Челси в Boxing day. Надеюсь, это поворотный момент.

Я знаю, что футболисты могут играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош Челси, но в важных моментах игры мы были лучше.

Травмы, коронавирус, игра вдесятером... Начинаешь задумываться над тем, что же нам нужно, чтобы выиграть матч. Приятно отплатить чем-то болельщикам. Могу представить, как они были разочарованы.

Мы хорошо начали и доминировали. Это вселяет в команду уверенность. Давайте продолжим. Нам еще предстоит многое улучшить", – цитирует Артету BBC со ссылкой на интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Челси впервые в году проиграл 3 из 4 последних матчей.