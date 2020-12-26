Наставник "канониров" прокомментировал матч против "синих".
Микель Артета, Getty Images
26 декабря 2020, 23:20
Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета подвел итоги поединка 15-го тура АПЛ с Челси (3:1).
"Действительно большая победа для нас. Мы были очень разочарованы результатами – не столько выступлениями. Наши игроки страдали, наши болельщики страдали.
Нет ничего лучше, чем победа в лондонском дерби против Челси в Boxing day. Надеюсь, это поворотный момент.
Я знаю, что футболисты могут играть на таком уровне. Мы знаем, насколько хорош Челси, но в важных моментах игры мы были лучше.
Травмы, коронавирус, игра вдесятером... Начинаешь задумываться над тем, что же нам нужно, чтобы выиграть матч. Приятно отплатить чем-то болельщикам. Могу представить, как они были разочарованы.
Мы хорошо начали и доминировали. Это вселяет в команду уверенность. Давайте продолжим. Нам еще предстоит многое улучшить", – цитирует Артету BBC со ссылкой на интервью Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Челси впервые в году проиграл 3 из 4 последних матчей.