Англия

Менеджер рассказал о прогрессе команды.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти высказал свое мнение о результатах команды после победы над Шеффилд Юнайтед (1:0).

"Мы были терпеливы. Мы сохраняли темп и оставались в игре большую часть времени, мы неплохо защищались и нашли подходящую возможность забить гол. Каждая игра действительно сложна, но мы очень рады быть вторыми. Мы не ожидали этого в начале сезона, но мы там и хотим оставаться там.

У нас хороший состав. У нас вышло много важных игроков. С этими игроками мы все еще можем провести действительно хороший сезон, нам не нужно думать о трансферном окне в январе", — цитирует Анчелотти Goal.

Также вашему вниманию предлагается видео гола и обзор матча между Шеффилдом и Эвертоном.