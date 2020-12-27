Англия

Нападающий вскоре может покинуть "красных".

Нападающий Ливерпуля Дивок Ориги может сменить прописку в зимнее трансферное окно, так как им всерьез заинтересован Брайтон, сообщает Eurosport.

По данным источника, конкуренцию "чайкам" в борьбе за бельгийского форварда готовы составить Шальке и Фиорентина.

Примечательно, что Ливерпуль готов отпустить игрока, потому что тот получает минимум игровой практики, проведя на поле в этом сезоне всего лишь 318 минут (гол и ассист).

Ранее сообщалось, что вариант с приобретением Ориги также рассматривает Вулверхэмптон.