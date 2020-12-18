Бельгийский нападающий может перебраться в стан "волков".
Дивок Ориги, getty images
18 декабря 2020, 08:23
Вулверхэмптон нацелился на нападающего Ливерпуля Дивока Ориги, сообщает издание The Athletic.
Бельгийский нападающий получает минимум игровой практики, проведя на поле в этом сезоне всего лишь 318 минут (гол и ассист).
Отметим, что "волки" потеряли своего ведущего форварда Рауля Хименеса, который выбыл из-за перелома черепа.
Напомним, что сам Ливерпуль не против расстаться с Дивоком Ориги, а также Джерданом Шакири. Клуб намерен освободить место в команде, чтобы приобрести игроков на фоне кадрового дефицита в обороне.