Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 15 тура АПЛ между Вулверхэмптоном и лондонским Тоттенхэмом.

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Жозе Моуриньо решил оставить Мусса Сиссоко в запасе на матч против Вулверхэмптона. Вместо него в центре поля сыграет Харри Уинкс. Кроме того, "шпоры" сыграют в три центральных защитника. Помогать Эрику Дайеру сдерживать атаки соперника будут Давинсон Санчес и Бен Дэвис.

Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Саисс, Марсал — Моутиньо, Невеш — Траоре, Поденсе, Нету — Силва

Запасные: Радди, Хувер, Аит-Нури, Килман, Витинья, Перри, Отасоуи, Кандл, Корбону

Тоттенхэм: Льорис — Дайер, Санчес, Дэвис — Доэрти, Уинкс, Хойбьерг, Регилон — Ндомбеле — Кейн, Сон Хын Мин

Запасные: Харт, Альдервейрельд, Родон, Орье, Танганга, Ламела, Сиссоко, Алли, Бергвейн

Матч Вулверхэмптон — Тоттенхэм начнется в 21:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.