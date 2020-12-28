Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вулверхэмптон — Тоттенхэм, Getty Images
28 декабря 2020, 00:16
В заключительном поединке 15-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон сошелся в противостоянии с Тоттенхэмом.
По итогам двух таймов, командам не удалось выявить сильнейшего, а финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон — Тоттенхэм:
Вулверхэмптон — Тоттенхэм 1:1
Голы: Саисс, 86 — Ндомбеле, 1
Вулверхэмптон: Патрисиу — Семеду, Коуди, Саисс, Марсал (Аит-Нури, 75) — Моутиньо (Отасоуи, 83), Невеш — Траоре, Поденсе (Витинья, 90+1), Нету — Силва
Тоттенхэм: Льорис — Дайер, Санчес, Дэвис — Доэрти, Уинкс, Хойбьерг, Регилон (Бергвейн, 63) — Ндомбеле (Сиссоко, 70) — Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 84)
Предупреждения: Поденсе, Коуди, Марсал, Семеду — Уинкс