Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в домашних стенах расписал мировую с Брайтоном (2:2).

Андрей Ярмоленко вышел на поле на 46-й минуте матча, заменив Джаррода Боуэна, но результативными действиями за предоставленное время украинец отметиться не успел.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Брайтон:

Вест Хэм — Брайтон 2:2

Голы: Джонсон, 60, Соучек, 82 — Мопе, 44, Данк, 70

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Лансини, 46), Джонсон — Алле

Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Вайт, Берн, Марч — Лаллана (Альзате, 46), Биссума, Мопе, Троссард — Уэлбек (Гросс, 83)