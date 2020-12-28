Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм — Брайтон, Getty Images
28 декабря 2020, 00:59
В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в домашних стенах расписал мировую с Брайтоном (2:2).
Андрей Ярмоленко вышел на поле на 46-й минуте матча, заменив Джаррода Боуэна, но результативными действиями за предоставленное время украинец отметиться не успел.
Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Брайтон:
Вест Хэм — Брайтон 2:2
Голы: Джонсон, 60, Соучек, 82 — Мопе, 44, Данк, 70
Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Лансини, 46), Джонсон — Алле
Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Вайт, Берн, Марч — Лаллана (Альзате, 46), Биссума, Мопе, Троссард — Уэлбек (Гросс, 83)