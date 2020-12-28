Англия

Австриец вряд ли окажется на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед принял решение выйти из борьбы за защитника Баварии Давида Алабы, сообщает The Athletic.

По данным источника, "манкунианцы" долгое время рассматривали вариант с приглашением австрийского футболиста в команду, но были вынуждены отказаться от идеи из-за требований игрока по зарплате.

Отмечается, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры Алабы станет Реал, который готов удовлетворить финансовые аппетиты игрока.

Ранее сообщалось, что, помимо мадридцев, футболист готов рассмотреть предложения от Барселоны и Челси.