Германия

Австриец определился с будущим местом работы.

Защитник Баварии Давид Алаба определился с командами, в которых хотел бы продолжить дальнейшую карьеру, утверждает журналист Кристиан Вальк.

По данным источника, австрийский футболист ожидает предложения от Барселоны, мадридского Реала и Челси.

Также отмечается, что Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити не интересуются футболистом и не планируют делать предложение о трансфере.

Ранее Оливер Кан заявил, что Алаба настроен покинуть Баварию, а в гонке за футболистом лидирует Реал.