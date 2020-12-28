Англия

"Ириски" недовольны переносом поединка.

Эвертон выступил с заявлением о переносе матча 16-го тура АПЛ с Манчестер Сити из-за вспышки коронавируса у "горожан".

"Эвертон сожалеет о переносе матча с Манчестер Сити – сожалеем не только из-за двух тысяч зрителей на самом матче, но и из-за болельщиков по всему миру.

Наши игроки, тренеры и все на "Гудисон Парк" были готовы к матчу. День игры – самый важный в нашем календаре. А это был важный матч.

Несмотря на то, что Эвертон всегда ставит безопасность общественности превыше всего, мы запросим полного раскрытия информации, которую Манчестер Сити предоставил АПЛ, чтобы понять, почему было принято такое решение", – сообщается на официальном сайте Эвертона.