Поединок перенесен на неопределенный срок.
Эвертон - Манчестер Сити, Getty Images
28 декабря 2020, 18:21
Матч 16-го тура английской Премьер-лиги между Эвертоном и Манчестер Сити не состоится. Об этом сообщает официальный сайт "ирисок".
После заседания совета директоров Премьер-лиги, поединок решили отложить из-за увеличения числа подтвержденных случаев COVID-19 в лагере Манчестер Сити.
Альтернативная дата поединка пока неизвестна, но будет утверждена уже в ближайшее время дирекцией турнира.
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