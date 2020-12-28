Матч 16-го тура английской Премьер-лиги между Эвертоном и Манчестер Сити не состоится. Об этом сообщает официальный сайт "ирисок".

После заседания совета директоров Премьер-лиги, поединок решили отложить из-за увеличения числа подтвержденных случаев COVID-19 в лагере Манчестер Сити.

Альтернативная дата поединка пока неизвестна, но будет утверждена уже в ближайшее время дирекцией турнира.

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