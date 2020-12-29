Англия

Валлиец не поможет своей команде в ближайших поединках.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо заявил, что крайний полузащитник команды Гарет Бэйл пропустит несколько недель из-за травмы икроножной мышцы.

"Нет, Гарет не будет готов к игре с Фулхэмом. Я бы не сказал, что травма серьезная, но скажу, что он выбыл на несколько недель", — сказал Моуриньо Sky Sports.

Отметим, что валлиец получил повреждение в поединке Кубка английской лиги против Сток Сити. В текущем сезоне игрок сумел отметится тремя голами за команду.

Ранее сообщалось, что Реал опасается, что ему не удастся продать Бэйла на полноценной основе в летнее трансферное окно.