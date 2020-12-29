Клуб планировал продать валлийца как минимум за 100 млн евро.
Гарет Бэйл, Getty Images
29 декабря 2020, 09:22
Реал обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг полузащитника Гарета Бэйла, который играет за Тоттенхэм на правах аренды.
"Сливочные" опасаются, что не получат предложений по валлийцу в летнее трансферное окно. Реал надеялся, что в Тоттенхэме Бэйл покажет свой лучший футбол, и клубу удастся продать его более чем за 100 млн евро.
"Шпоры" платят половину зарплаты Бэйлу, который по контракту с Реалом зарабатывает 30 млн евро.
Срок действующего контракта игрока с мадридским клубом истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что Бэйл хочет вернуться в Реал после завершения аренды в Тоттенхэме.