Испания

Клуб планировал продать валлийца как минимум за 100 млн евро.

Реал обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг полузащитника Гарета Бэйла, который играет за Тоттенхэм на правах аренды.

"Сливочные" опасаются, что не получат предложений по валлийцу в летнее трансферное окно. Реал надеялся, что в Тоттенхэме Бэйл покажет свой лучший футбол, и клубу удастся продать его более чем за 100 млн евро.

"Шпоры" платят половину зарплаты Бэйлу, который по контракту с Реалом зарабатывает 30 млн евро.

Срок действующего контракта игрока с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бэйл хочет вернуться в Реал после завершения аренды в Тоттенхэме.