Реал обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг полузащитника Гарета Бэйла, который играет за Тоттенхэм на правах аренды.

"Сливочные" опасаются, что не получат предложений по валлийцу в летнее трансферное окно. Реал надеялся, что в Тоттенхэме Бэйл покажет свой лучший футбол, и клубу удастся продать его более чем за 100 млн евро.

"Шпоры" платят половину зарплаты Бэйлу, который по контракту с Реалом зарабатывает 30 млн евро.

Срок действующего контракта игрока с мадридским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бэйл хочет вернуться в Реал после завершения аренды в Тоттенхэме.