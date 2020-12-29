Испания

Нападающий Атлетико Диего Коста расторг контракт с клубом по личным причинам.

Диего Коста и Атлетико пришли к соглашению о расторжении контракта — сообщил официальный сайт клуба.

Срок действия соглашения истекал 30 июня 2021 года, но футболист попросил разорвать контракт досрочно по личным причинам и "кольчонерос" пошли игроку навстречу.

Диего Коста начал выступления за Атлетико в 2006 году в возрасте 17-ти лет и за два пришествия в клуб провел в составе "матрасников" 215 официальных матчей (83 гола и 36 результативных передач).

Вместе с Атлетико Диего Коста становился чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании, Лигу Европы и два Суперкубка Европы.

В официальном пресс-релизе клуб поблагодарил футболиста "...за преданность в течение этих лет" и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Помимо Атлетико Диего Коста выступал за Пенафьель (14 матчей во всех турнирах, 5 голов), Брагу (9, 1), Сельту (31, 6), Альбасете (36, 10), Вальядолид (36, 9), Райо Вальекано (16, 10), и Челси (120, 59).

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