Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Бромвич — Лидс, Getty Images
30 декабря 2020, 07:24
Вест Бромвич потерпел сокрушительное поражение от Лидс Юнайтед в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.
Команда Сэма Аллардайса пропустила в свои ворота пять безответных мячей, из-за чего продолжает находиться в зоне вылета с 8-ю набранными очками.
Смотрите видео голов и обзор матча Вест Бромвич — Лидс:
Вест Бромвич — Лидс 0:5
Голы: Савьерс, 9 (автогол), Алиоски, 31, Харрисон, 36, Родриго, 40, Рафинья, 72
Вест Бромвич: Джонстон — Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Пелтьер — Савьерс, Филлипс (Иванович, 46) — Диангана (Кровинович, 73), Галлахер, Робинсон — Грант (Матеус Перейра, 61).
Лидс: Мелье — Даллас, Эйлинг, Стрейк — Харрисон, Филлипс, Алиоски, Клих (Шеклтон, 58) — Рафинья (Элдер Кошта, 81), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 70).
Предупреждения: Алиоски