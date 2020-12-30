Вест Бромвич потерпел сокрушительное поражение от Лидс Юнайтед в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.

Команда Сэма Аллардайса пропустила в свои ворота пять безответных мячей, из-за чего продолжает находиться в зоне вылета с 8-ю набранными очками.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Бромвич — Лидс:

Вест Бромвич — Лидс 0:5
Голы: Савьерс, 9 (автогол), Алиоски, 31, Харрисон, 36, Родриго, 40, Рафинья, 72

Вест Бромвич: Джонстон — Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Пелтьер — Савьерс, Филлипс (Иванович, 46) — Диангана (Кровинович, 73), Галлахер, Робинсон — Грант (Матеус Перейра, 61).

Лидс: Мелье — Даллас, Эйлинг, Стрейк — Харрисон, Филлипс, Алиоски, Клих (Шеклтон, 58) — Рафинья (Элдер Кошта, 81), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 70).

Предупреждения: Алиоски