Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Вулверхэмптон в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги, где добыл непростую минимальную победу.

Главным героем встречи стал нападающий Маркус Рашфорд, который в компенсированное ко второму тайму время забил единственный гол в этом матче, позволивший "красным дьяволам" набрать три очка.

Смотрите видео гола и обзор матча Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон:

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу, 46) — Погба, Матич — Гринвуд (Мартиаль, 64), Фернандеш (Мактоминей, 90+5), Рашфорд — Кавани

Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Саисс — Хувер, Невеш, Витинья (Поденсе, 55), Моутиньо, Аит-Нури — Траоре, Нету (Силва, 68)

Предупреждения: Рашфорд — Патрисиу