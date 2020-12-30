Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон, Getty Images
30 декабря 2020, 08:35
Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Вулверхэмптон в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги, где добыл непростую минимальную победу.
Главным героем встречи стал нападающий Маркус Рашфорд, который в компенсированное ко второму тайму время забил единственный гол в этом матче, позволивший "красным дьяволам" набрать три очка.
Смотрите видео гола и обзор матча Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон:
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1:0
Гол: Рашфорд, 90+3
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу, 46) — Погба, Матич — Гринвуд (Мартиаль, 64), Фернандеш (Мактоминей, 90+5), Рашфорд — Кавани
Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Саисс — Хувер, Невеш, Витинья (Поденсе, 55), Моутиньо, Аит-Нури — Траоре, Нету (Силва, 68)
Предупреждения: Рашфорд — Патрисиу