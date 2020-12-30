Англия

Испанец может переехать в Англию.

Полузащитник мадридского Реала Иско может перебраться в лондонский Арсенал, сообщает The TelegraphThe Telegraph.

По информации источника, речь идет о полугодичной аренде футболиста, который в Мадриде не получает игровой практики.

Отметим, что главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан не исключил ухода полузащитника в зимнее трансферное окно, однако заявил, что продолжает на него рассчитывать.

В текущем сезоне Иско провел за "сливочных" 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует Севилья.