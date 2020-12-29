Испания

Сообщается, что Зидан не отпустит полузащитника зимой.

Полузащитник мадридского Реала Иско близок к уходу из "королевского клуба".

28-летний испанец четко решил покинуть стан "стивочных" в конце этого сезона. Футболист намерен присоединиться к Севилье, который возглавляет экс-тренер Реал и сборной Испании Хулен Лопетеги.

Как сообщает As, Иско принял такое решение, потому что чувствовал от Лопетеги наибольшую поддержку за все время, проведенное в Реале.

В этом сезоне главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан всего трижды выпустил его в стартовом составе команды.

Срок действующего контракта игрока с мадридским клубом истекает летом 2022 года. Отмечается, что Иско хотел уйти из Реала уже в зимнее трансферное окно, однако Зидан отказался его отпускать, объяснив руководству клуба, что хочет сохранить глубину состава на случай большого количества травм.

По информации источника, в июне Реал запросит у Севильи от 15 до 20 млн евро за футболиста. Зарплата испанца в Мадриде составляет 7 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Иско хочет покинуть Реал из-за конфликта с Рамосом.