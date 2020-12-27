Испания

У футболиста произошел конфликт с капитаном клуба.

Полузащитник мадридского Реала Иско попросил выставить его на трансфер. Об этом сообщает Diario Gol.

По информации источника, одноклубники не довольны отношением испанца к делу. По их мнению, Иско не выкладывается на тренировках, в следствии чего не получает место в составе.

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Также сообщается, что между Иско и капитаном Реала Серхио Рамосом произошел конфликт, в ходе которого центрбек раскритиковал футболиста.

Иско считает, что для того, чтобы попасть в заявку сборной Испании на Евро-2020 ему необходимо перейти в другой клуб для получения игровой практики.

В текущем сезоне на счету полузащитника 13 матчей за "сливочных" во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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