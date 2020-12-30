Англия

Футболист рассказал, почему не заирал в Мадриде.

Защитник Тоттенхэма Серхио Регилон признался, что не обсуждал свой переезд в Англию с Зинедином Зиданом и рассказал о системе мадридского Реала.

"Общался ли я с Зиданом перед переходом в Тоттенхэм? Нет, ничего такого не было. Я и не удивлен. В Реале трудно оказаться, а заиграть там еще труднее. Чтобы молодым футболистом попасть в основу, они должны сделать массу вещей.

Нужно бороться и быть удачливым. Но академия Реала работает прекрасно, потому что выпускает игроков, которые потом выступают в топ-клубах. Это очень хорошо говорит о системе клуба", — сказал Регилон в интервью AS.

Отметим, Регилон перебрался в стан "шпор" в сентябре 2020 года за 30 миллионов евро из Реала. Контракт игрока с Тоттенхэмом рассчитан до 2025 года.

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