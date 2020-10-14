Испанский защитник высказался о поражении в матче с Украиной.
Серхио Регилон, Getty Images
14 октября 2020, 01:58
Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.
Защитник испанцев Серхио Регилон поделился эмоциями от первого поражения своей команды в истории от "желто-синих".
"Мы допустили ошибки, которые нужо исправлять. После этой игры надо прибавлять. Но я смотрю в будущее с оптимизмом. В большинстве случаев при такой игре и с остротой у ворот соперника мы побеждаем", — приводит слова Регилона официальный сайт УЕФА.
Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.