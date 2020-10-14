Лига наций

Испанский защитник высказался о поражении в матче с Украиной.

Сборная Украины одержала сенсационную победу над Испанией в поединке элитного дивизиона Лиги наций.

Защитник испанцев Серхио Регилон поделился эмоциями от первого поражения своей команды в истории от "желто-синих".

"Мы допустили ошибки, которые нужо исправлять. После этой игры надо прибавлять. Но я смотрю в будущее с оптимизмом. В большинстве случаев при такой игре и с остротой у ворот соперника мы побеждаем", — приводит слова Регилона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть смотреть видео голов и обзор матча Украина — Испания вы можете на Football.ua.