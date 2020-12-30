Мерсисайдцы решили рассмотреть другие кандидатуры.
Милан Шкриниар, getty images
30 декабря 2020, 18:36
Ливерпуль уменьшил интерес к центральному защитнику Интера Милану Шкриниару, сообщает портал Calciomercato.
Мерсисайдцы испытывают кадровый дефицит в оборонительной линии из-за большого количества травм, но не готовы платить нужную сумму за словака.
Интер потребовал за Милана Шкриниара 54 миллиона фунтов, что не устроило Ливерпуль, вынудив обратить внимание на другие кандидатуры.
Словак в этом сезоне провел тринадцать поединков и отметился одним забитым голом.
Напомним, ранее главный тренер Интера Антони Конте подтвердил, что клуб готов рассмотреть продажу Милана Шкриниара с целью улучшить свою финансовую ситуацию.