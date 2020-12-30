Англия

Мерсисайдцы решили рассмотреть другие кандидатуры.

Ливерпуль уменьшил интерес к центральному защитнику Интера Милану Шкриниару, сообщает портал Calciomercato.

Мерсисайдцы испытывают кадровый дефицит в оборонительной линии из-за большого количества травм, но не готовы платить нужную сумму за словака.

Интер потребовал за Милана Шкриниара 54 миллиона фунтов, что не устроило Ливерпуль, вынудив обратить внимание на другие кандидатуры.

Словак в этом сезоне провел тринадцать поединков и отметился одним забитым голом.

Напомним, ранее главный тренер Интера Антони Конте подтвердил, что клуб готов рассмотреть продажу Милана Шкриниара с целью улучшить свою финансовую ситуацию.