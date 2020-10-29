Италия 29 октября 2020, 11:13 Шкриниар вернулся в Италию после карантина в Словакии Защитник Интера Милан Шкриниар излечился от коронавируса. Милан Шкриниар, Getty Images 29 октября 2020, 11:13 Милан Шкриниар вернулся в Милан после 21-дневного карантина в Словакии — сообщает Sky Sport Italia. Шкриниар не примет участия в ближайшем матче Серии А против Пармы в субботу, поскольку по санитарным правилам должен пройти карантин после прибытия в страну, однако ожидается, что к первому матчу против Реала в Лиге чемпионов он снова будет в строю. Милан сдал положительный тест на коронавирус, когда находился в расположении национальной сборной Словакии во время международной паузы. На прошлой неделе у него в Милане родилась дочь, которую счастливый отец пока не видел. Посмотреть эту публикацию в Instagram Vitaj medzi nami princezná❤️verím, že čoskoro ťa budem môcť objať! @barborahr Ďakujem ti ,milujem vás❤️ Benvenuto principessa ❤️ spero ad abbracciarti presto! @barborahr Grazie , Vi amo ❤️ Публикация от 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar) 18 Окт 2020 в 11:18 PDT Люди Милан Шкриниар Команды Интер Источники Sky Italia Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте