Италия

Защитник Интера Милан Шкриниар излечился от коронавируса.

Милан Шкриниар вернулся в Милан после 21-дневного карантина в Словакии — сообщает Sky Sport Italia.

Шкриниар не примет участия в ближайшем матче Серии А против Пармы в субботу, поскольку по санитарным правилам должен пройти карантин после прибытия в страну, однако ожидается, что к первому матчу против Реала в Лиге чемпионов он снова будет в строю.

Милан сдал положительный тест на коронавирус, когда находился в расположении национальной сборной Словакии во время международной паузы.

На прошлой неделе у него в Милане родилась дочь, которую счастливый отец пока не видел.