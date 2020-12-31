Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В заключительном поединке английской Премьер-лиги в 2020 году Ньюкасл принимал на своем поле Ливерпуль, который является лидером турнирной таблицы по итогам 16-ти туров.

Двух таймов не хватило командам для того, чтобы вскрыть оборону друг друга, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Смотрите обзор матча Ньюкасл — Ливерпуль:



Ньюкасл — Ливерпуль 0:0

Ньюкасл: Дарлоу — Кларк, Фернандес, Шер — Йедлин, М. Лонгстафф, Хейден, Ритчи (Льюис, 86) — Жоэлинтон, Уилсон, Мерфи (Альмирон, 66)

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Филлипс, Фабиньо, Робертсон — Джонс (Вейналдум, 68), Хендерсон, Милнер (Тиаго, 73) — Салах (Шакири, 90+2), Фирмино, Мане

Предупреждения: Кларк, Хейден — Фабиньо, Милнер, Филлипс