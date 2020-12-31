Англия

Футболист может вскоре переехать на Олд Траффорд.

Защитник Севильи Жуль Кунде попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает Mundo Deportivo.

Известно, что французского футболиста в прошедшее трансферное окно хотел приобрести Манчестер Сити, но предложенные 55 миллионов евро не удовлетворили "нервионцев".

Отмечается, что Севилья не хочет продавать Кунде, но клуб готов выслушать предложения, которые будут стартовать от 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Юнайтед решил выйти из гонки за защитника Баварии Давида Алабы.