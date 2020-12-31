Англия

Представитель АПЛ перешел к новым владельцам.

Английский Бернли, занимающий 16-е место в АПЛ, нашел новых инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Контрольным пакетом акций (84%) завладела американская компания ALK Capital, а именно ее спортивное подразделение VSP.

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АПЛ, в свою очередь, сделку ратифицировала. Прежние владельцы Бернли Майк Гарлик (49,25% акций) и Джон Банаскевич (28,2%) теперь будут входить в совет директоров клуба.

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