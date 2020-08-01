Италия

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии по-прежнему намерен приобрести европейский футбольный клуб.

Инвесторы из Саудовской Аравии, потерпевшие неудачу с приобретением Ньюкасла, решили попытать счастья с Миланом — сообщает sanadeq.com.

Источник, мониторящий фондовые рынки Персидского залива и деятельность арабских финансовых компаний, утверждает, что государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии изучает возможность приобретения Милана.

В отличие от Англии, где все нынешние и потенциальные владельцы клубов Премьер-лиги проходят строжайшую проверку, в Серии А этот вопрос так остро не стоит.

Что касается вопроса о том, готов ли продать свой пакет акций основной акционер Милана — Elliott, то глава одной из "маленьких" групп акционеров "россонери", Джузеппе Ла Скала, подтвердил, что задачей американских инвесторов было за два-три года "оздоровить" экономическое положение клуба и выгодно его продать.

Учитывая капиталы аравийского фонда, если сделка состоится, то Милан станет самым богатым клубом мира.