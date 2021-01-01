Англия

Итальянский форвард пребывает в статусе свободного агента.

Вест Хэм планирует усилить позицию центрального нападающего в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, "молотобойцы" начали переговоры с бывшим форвардом Саутгемптона Грациано Пелле, который на данный момент является свободным агентом.

Отметим, что с 2016 года 35-летний итальянец выступал в Китае, где защищал цвета Шаньдун Лунэн. Его контракт с бывшим клубом истек 31 декабря 2020 года.

В прошлом сезоне Пелле провел за китайский клуб 13 поединков, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее появлялась информация, что услуги итальянского форварда предложили туринскому Ювентусу.

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