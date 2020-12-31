Италия

Форвард может переехать в Италию.

Ювентус в зимнее трансферное окно может усилиться форвардом Грациано Пелле. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, клуб ищет четвертого форварда для ротации состава, в связи с чем агенты предложили боссам туринцев подписать 35-летнего итальянца.

Контракт Пелле с китайским Шаньдун Лунэн истекает 31-го декабря 2020 года и в Ювенус он может перебраться на правах свободного агента.

В Китае футболист выступает с 2016 года. За четыре с половиной сезона он отыграл 106 матчей, в которых отметился 52 голами.

Футболист известен по своим выступлениям за английский Саутгемптон и Фейеноорд.

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