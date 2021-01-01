Англия

Уругваец извинился за свое высказывание.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани отреагировал на решение Футбольной ассоциации дисквалифицировать и оштрафовать его за использование слова "негритов процессе общения в Instagram.

"Всем привет. Не хочу сильно распространяться в этот неприятный для меня момент. Хочу донести до вас, что я принимаю дисциплинарные меры, осознавая, что я чужой в вопросах обиходного английского языка, но не разделяю такой точки зрения.

Приношу извинения, если я задел кого-то выражением симпатии к другу, ничего иного в моем намерении не было. Те, кто со мной знакомы, понимают, что я всегда ищу элементарной радости и дружбы!

Я благодарен за бесчисленные выражения поддержки и симпатии в мой адрес. Мое сердце спокойно, ведь я знаю, что мое самовыражение всегда сопряжено с теплотой в отношении моей культуры и образа жизни.

Шлю вам искренние объятия", – написал уругваец в своем Twitter.