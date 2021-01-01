Уругваец извинился за свое высказывание.
Эдинсон Кавани, Getty Images
01 января 2021, 17:52
Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани отреагировал на решение Футбольной ассоциации дисквалифицировать и оштрафовать его за использование слова "негритов процессе общения в Instagram.
"Всем привет. Не хочу сильно распространяться в этот неприятный для меня момент. Хочу донести до вас, что я принимаю дисциплинарные меры, осознавая, что я чужой в вопросах обиходного английского языка, но не разделяю такой точки зрения.
Приношу извинения, если я задел кого-то выражением симпатии к другу, ничего иного в моем намерении не было. Те, кто со мной знакомы, понимают, что я всегда ищу элементарной радости и дружбы!
Я благодарен за бесчисленные выражения поддержки и симпатии в мой адрес. Мое сердце спокойно, ведь я знаю, что мое самовыражение всегда сопряжено с теплотой в отношении моей культуры и образа жизни.
Шлю вам искренние объятия", – написал уругваец в своем Twitter.