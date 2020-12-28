Англия

Наставник "красных дьяволов" планирует выпускать уругвайца чаще в стартовом составе.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высоко отозвался о форварде манкунианцев Эдинсоне Кавани.

"Он определенно игрок стартового состава, нельзя относиться к игроку его уровня по-другому. Я ему доверяю. У нас в составе здоровая конкуренция, но Кавани, вероятно, будет чаще выходить с первых минут, нежели на замену.

Он очень дотошный, профессионал. Его привычки, все в нем показывает, как он построил такую карьеру. Кажется, что он сможет поиграть еще несколько лет – даже в таком возрасте Кавани все еще один из лучших в команде в плане физической формы. Он оказал большое влияние после перехода в Манчестер Юнайтед", – приводит слова норвежца Sky Sports.

33-летний уругваец забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи во все турнирах текущего сезона за "красных дьяволов".

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер заявлял, что Кавани нужен отдых.