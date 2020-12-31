Англия

Футболист понес наказание за высказывания.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани получил трехматчевую дисквалификацию. Об этом сообщает официальный сайт МЮ.

Дело в том, что уругвайский форвард в своем Instagram-аккаунте использовал слово "негрито". По мнению Футбольной ассоциации Англии это - проявление расизма.

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Помимо дисквалификации Эдинсон обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч фунтов.

Так футболист не поможет "красным дьяволам" в играх против Астон Виллы, Манчестер Сити и Уотфорда.

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