Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Лидс Юнайтед.

Субботнюю часть программы семнадцатого тура английской Премьер-лиги начнет противостояние между Тоттенхэмом и Лидс Юнайтед.

Жозе Моуриньо, п сравнению с матчем против Вулверхэмптона (1:1), сделал две замены в стартовом составе своей команды, отойдя при этом от схемы с пятью защитниками. Тоби Альдервейрельд сыграет в паре с Давинсоном Санчесом в центре обороны, а Бергвейн дополнил атакующую зону полузащиты, заменив Регилона.

Коллектив Марсело Бьелсы в прошлом туре уничтожил Вест Бромвич (5:0), поэтому главный тренер "павлинов" не стал делать замен в стартовой формации.

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис — Уинкс, Хойбьерг — Бергвейн, Ндомбеле, Сон Хын Мин — Кейн.

Запасные: Харт, Регилон, Родон, Танганга, Сиссоко, Алли, Фернандеш, Моура, Винисиус.



Лидс Юнайтед: Меслие — Даллас, Эйлинг, Стрюйк, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Родриго, Клих, Харрисон — Бэмфорд.