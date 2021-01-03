Англия

Менеджер высказался о дальнейших матчах "синих".

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своими ожиданиями перед поединком против Манчестер Сити.

"Мы хотим победить в этом матче с очень сильным соперником. Они всегда где-то в лидерах, мы постоянно конкурируем, и достойно им противостоять, даже учитывая нашу нынешнюю форму, это всегда большой плюс и возможность обыграть очень сильного конкурента.

Это важно, потому что в последних нескольких матчах нам не удавалось показывать свой лучший футбол и добиваться нужного результата, мы потеряли очки. К счастью, до этого у нас была длительная беспроигрышная серия, так что наше положение в таблице АПЛ не кажется плачевным, мы очень близки к четверке лидеров. Нам важно это и в психологическом плане, потому что нам нужно снова начать побеждать", — цитирует слова Лэмпарда официальный сайт Челси.

Ранее английский специалист заявил, что Челси не планирует укреплять состав в ближайшее трансферное окно.