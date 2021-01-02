Англия

Наставник лондонского Челси поделился мыслями о начавшейся трансферной кампании в контексте его клуба.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард в интервью ресурсу Goal.com рассказал о своем видении перспектив "синих" в работе на трансферном рынке во время зимнего окна переходов.

Английский специалист как намекнул на возможные приобретения, так и указал, что для их реализации необходимо будет расстаться с определенными футболистами, мало задействованными в первой части сезона.

"На данный момент у меня нет четкой уверенности в необходимости совершать трансферы зимой, — сказал Лампард в ответ на вопрос журналиста, — У меня есть идеи. У нас уже собрался достаточно широкий состав, и мы должны посмотреть на развитие этих игроков. Далеко не все получают достаточное количество игрового времени.

В первую очередь, каждый футболист пройдет через разговор со мной, а затем мы посмотрим, сможем ли мы прийти к общему решению. В данный момент нет необходимости срочно выходить на трансферный рынок, я сосредоточен исключительно на тактической работе. Январь станет долгим месяцем для нас".

Следующий матч в рамках английской Премьер-лиги лондонский Челси сыграет дома против Манчестер Сити. Игра состоится в воскресенье, 3 января. Начало в 18:30 по киевскому времени.