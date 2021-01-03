Англия

Подопечные Лампарда уступили Манчестер Сити в первой половине игры по всем статьям..

Челси в рамках поединка семнадцатого тура чемпионата Англии пропустил три гола в первом тайме от Манчестер Сити на своем поле.

Как сообщает Opta, подобное произошло второй раз в истории "пенсионеров" в рамках АПЛ. Предыдущим обидчиком Челси был Бернли в 2017 году — тогда матч закончился со счетом 2:3.

Примечательно, что это одиннадцатая игра в истории "синих" в АПЛ, в которой они проигрывают в три и более мячей к перерыву.

Матч Челси — Манчестер Сити начался в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.