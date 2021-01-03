Англия

Украинский футболист получил довольно неплохую оценку, однако большинство его партнеров по команде проявили себя лучше.

Манчестер Сити добыл уверенную победу над Челси в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги.

В данном матче участие принял украинец Александр Зинченко, который вышел на поле с первых минут и сыграл вплоть до финального свистка.

Статистический портал Whoscored оценил игру украинца в 7,0 балла, что является одной из наиболее низких оценок среди игроков стартового состава "горожан". Хуже только у голкипера Зака Стеффена (6,1) и центрбека Джона Стоунза (6,6).

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