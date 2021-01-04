Англия

Защитник подвел итоги поединка против Челси.

В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде разобрался с Челси (3:1).

После матча защитник "горожан" Александр Зинченко, который провел на поле все 90 минут, высказал свое мнение о прошедшей встрече.

"Немного разочарован пропущенным голом, но все же мы взяли 3 очка в столице. Так держать", — написал Зинченко в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что украинский футболист может вскоре покинуть Сити и перейти в римский Лацио.