Защитник подвел итоги поединка против Челси.
Александр Зинченко, getty images
04 января 2021, 08:58
В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде разобрался с Челси (3:1).
После матча защитник "горожан" Александр Зинченко, который провел на поле все 90 минут, высказал свое мнение о прошедшей встрече.
"Немного разочарован пропущенным голом, но все же мы взяли 3 очка в столице. Так держать", — написал Зинченко в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что украинский футболист может вскоре покинуть Сити и перейти в римский Лацио.