Италия

Украинский игрок может оказаться в чемпионате Италии.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в сферу интересов римского Лацио, сообщает Corriere Dello Sport.

По данным источника, римляне рассматривают вариант с арендой украинца, чтобы заменить травмированного Сенада Лулича. Также отмечается, что римляне могут выкупить украинца по окончании аренды за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Зинченко провел шесть поединков, в которых отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что "горожане" не планируют продавать украинского футболиста в зимнее трансферное окно.