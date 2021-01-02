Украинский игрок может оказаться в чемпионате Италии.
Александр Зинченко, getty images
02 января 2021, 17:59
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в сферу интересов римского Лацио, сообщает Corriere Dello Sport.
По данным источника, римляне рассматривают вариант с арендой украинца, чтобы заменить травмированного Сенада Лулича. Также отмечается, что римляне могут выкупить украинца по окончании аренды за 20 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Зинченко провел шесть поединков, в которых отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что "горожане" не планируют продавать украинского футболиста в зимнее трансферное окно.