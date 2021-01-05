Англия

Англичанин возглавлял клуб с 2018-го года.

Флитвуд Таун объявил об отставке Джои Бартона с поста главного тренера, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Англичанин возглавлял клуб из третьего английского дивизиона с апреля 2018 года.

В последних 7 матчах Флитвуд одержал лишь одну победу и после 20 игр занимает в таблице 10-е место.

38-летний Бартон является экс-полузащитником Манчестер Сити. Также он выступал за Ньюкасл, Рейнджерс, Бернли и КПР. За национальную сборную Англии Бартон провел один матч в 2007 году.

Ранее сообщалось, что Джои Бартон разбил лицо коллеге из Барнсли Дэниэлу Стенделу.