Англичанин возглавлял клуб с 2018-го года.
Джоуи Бартон, Getty Images
05 января 2021, 10:45
Флитвуд Таун объявил об отставке Джои Бартона с поста главного тренера, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Англичанин возглавлял клуб из третьего английского дивизиона с апреля 2018 года.
В последних 7 матчах Флитвуд одержал лишь одну победу и после 20 игр занимает в таблице 10-е место.
38-летний Бартон является экс-полузащитником Манчестер Сити. Также он выступал за Ньюкасл, Рейнджерс, Бернли и КПР. За национальную сборную Англии Бартон провел один матч в 2007 году.
Ранее сообщалось, что Джои Бартон разбил лицо коллеге из Барнсли Дэниэлу Стенделу.