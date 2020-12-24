Франция

До истечения контракта немецкого специалиста оставалось шесть месяцев.

Пари Сен-Жермен принял решение отправить в отставку главного тренера первой команды Томаса Тухеля. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, руководство парижского гранда уведомило 47-летнего специалиста об увольнении сразу после разгромной победы над Страсбуром в 17-м туре Лиги 1 (4:0).

Причиной отставки Тухеля с поста главного тренера стало нынешнее положение ПСЖ в турнирной таблице чемпионата Франции. На данный момент парижане занимают третью строчку, отставая от Лиона и Лилля на один пункт.

Отметим, что контракт Томаса Тухеля с Пари Сен-Жермен был рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что стороны не намерены продолжать совместное сотрудничество после его истечения.

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