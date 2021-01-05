Англия

Немецкий тренер не получит наказание за слова на пресс-конференции.

Юрген Клопп после поединка против Саутгемптона, который завершился для его команды минимальным поражением, раскритиковал работу арбитру.

Немец посчитал, что в двух эпизодах в пользу "красных" должны были назначить одиннадцатиметровый удар. Клопп также отметил, что другие команды получили бы пенальти.

Как сообщает ESPN, Футбольная ассоциация Англии не будет наказывать немецкого специалиста за его слова.

Напомним, что ранее нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани получил трехматчевую дисквалификацию за неоднозначное выражение в социальной сети.