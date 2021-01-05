Англия

Наставник "красных" остался недоволен решениями арбитра в некоторых эпизодах поединка.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями о поражении от Саутгемптона (0:1) в матче чемпионата Англии.

"Что разочаровало больше всего? То, как мы входили в игру – разумеется, начало. Не только гол, но начало матча в целом. Поздравляю Саутгемптон, они заслужили.

Мы знали, что они будут делать, это не должно было нас удивить. Но мы все равно выглядели удивленными. В начале матча мы теряли мячи. Да, Саутгемптон был хорош, но это не ракетостроение, это всего лишь футбол. Нам нужно было справляться с этим лучше. Мы подарили им начало игры.

Соперник усердно потрудился. Мы же принимали неправильные решения. Такое бывает, когда нет формы. У нас должно было быть намного больше моментов. У нас выдающаяся команда, но мы не были готовы играть с начала.

Лучшие моменты у нас были, когда мяч был у Садьо, и... Если кто-нибудь когда-нибудь скажет, что Садьо – ныряльщик, то это будет самая смешная шутка в мире. Он пытался остаться на ногах.

Думаю, два эпизода с пенальти... Другие команды получили бы пенальти, давайте я так скажу. Игра рукой была очевидной, мы все это знаем. Я знаю, что игру рукой обсуждают, но рука была, и это был голевой момент, рикошета не было...", — сказал Клопп для Sky Sports.