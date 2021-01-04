Англия

Менеджер высказался о трансферном окне.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что не знает, станет ли клуб выходить на рынок в поисках защитника.

"Очевидно, что у нас есть решения этой проблемы внутри команды, но мы все еще боремся с травмами. Большую часть времени с центральным полузащитником на месте центрбека. Можем что-то сделать в трансферное окно? Я не знаю. Это так.

Как вы понимаете, это очень сложное трансферное окно. Не у всех клубов есть деньги. Просто делать что-то бессмысленно. Имеет смысл поступать правильно. Пока что нам действительно нравится то, что мы сделали", — цитирует Клоппа Goal.

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