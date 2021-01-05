Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка полуфинального поединка Кубка Английской лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Брентфорд.

Полуфинальную стадию Кубка Английской лиги откроет противостояние между лондонским Тоттенхэмом и Брентфордом.

Жозе Моуриньо, по всей видимости, всерьез намерен побороться за свой первый трофей во главе "шпор", поэтому стартовый состав в его исполнении выглядит достаточно боевым. Из изменений, по сравнении. с игрой против Лидса (3:0), можно выделить лишь серьезные перестановки в обороне, где свое место сумел сохранить только Эрик Дайер, а также выход Сиссоко и Моуры в линии полузащиты. Отметим, что наставник Тоттенхэма выделил место на поле для Серхио Регилона, которого недавно уличили в посещении запрещенной новогодней вечеринки.

У гостей из Чемпионшипа наблюдаем лишь одно изменение, на фоне предыдущей игры против Борнмута: в центре обороны Соренсен заменил Янссона.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Моура, Ндомбеле, Сон Хын Мин — Кейн.

Запасные: Харт, Альдервейрельд, Дэвис, Танганга, Уинкс, Уайт, Алли, Бергвейн, Винисиус.



Брентфорд: Рая — Дальсгор, Пиннок, Соренсен, Генри — Дасилва, Янельт, Йенсен — Мбеумо, Тони, Канос.