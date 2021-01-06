Англия

Печальная новость пришла из стана "горожан".

Колин Белл скончался на 75 году жизни от болезни, которая не связана с коронавирусом, сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Он широко известен в качестве лучшего игрока "горожан" своего поколения, который провел 501 матч и забил 153 гола. Немногие игроки Манчестер Сити оставили такой неизгладимый след.

В 2004 году фанаты клуба проголосовали за то, чтобы назвать трибуну на Этихаде в честь Колина "Короля" Белла.

"Наш клуб потерял по-настоящему великое. Все мысли и наилучшие пожелание с семьей Колина", — заявил председатель Манчестер Сити Халдун Аль Мубарак.

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