Англия

"Горожане" не нуждаются в испанском защитнике.

Манчестер Сити не собирается подписывать защитника Реала Серхио Рамоса в конце сезона свободным агентом, сообщает Manchester Evening News.

"Горожане" видят приоритетом в ближайшие трансферные окна подписание центрального нападающего.

Кроме того, Манчестер Сити смущают слишком высокие требования опытного испанца по заработной плате, учитывая, что команда укомплектована центральными защитниками.

Напомним, что Серхио Рамос отклонил очередное предложение Реала касательно продления контракта.

Проблема осталась неизменной: 34-летнего испанца не устраивает предложенный клубом срок нового соглашения, который составляет всего один год.