Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Кубка Английской лиги.
Тоттенхэм — Брентфорд, Getty Images
06 января 2021, 06:20
Первый финалист Кубка Английской лиги сезона-2020/21 стал известен по завершению матча на поле стадиона Тоттенхэм Хотспур, в котором хозяева арены справились с представителем Чемпионшипа — Брентфордом. Коллектив Жозе Моуриньо отправил по одному мячу в ворота соперников в каждом из таймов, сумев полностью установить контроль над происходящим на поле (2:0).
Смотрите обзор матча Тоттенхэм — Брентфорд:
Тоттенхэм — Брентфорд 2:0
Голы: Сиссоко, 12, Сон, 70.
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон (Дэвис, 71) — Сиссоко, Хойбьерг (Танганга, 86) — Моура (Уинкс, 71), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Винисиус, 88) — Кейн.
Брентфорд: Рая — Далсгаард, Пиннок, Соренсен, Генри — Дасилва, Янельт (Маркондес, 74), Йенсен — Мбемо (Форсс, 81), Тоуни, Канос (Фосу, 74).
Предупреждения: Регилон — Канос, Янельта, Мбемо.
На 84-й минуте был удален Джош Дасилва (Брентфорд) (грубое нарушение).