Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов полуфинального поединка Кубка Английской лиги.

Первый финалист Кубка Английской лиги сезона-2020/21 стал известен по завершению матча на поле стадиона Тоттенхэм Хотспур, в котором хозяева арены справились с представителем Чемпионшипа — Брентфордом. Коллектив Жозе Моуриньо отправил по одному мячу в ворота соперников в каждом из таймов, сумев полностью установить контроль над происходящим на поле (2:0).

Смотрите обзор матча Тоттенхэм — Брентфорд:







Тоттенхэм — Брентфорд 2:0

Голы: Сиссоко, 12, Сон, 70.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон (Дэвис, 71) — Сиссоко, Хойбьерг (Танганга, 86) — Моура (Уинкс, 71), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Винисиус, 88) — Кейн.

Брентфорд: Рая — Далсгаард, Пиннок, Соренсен, Генри — Дасилва, Янельт (Маркондес, 74), Йенсен — Мбемо (Форсс, 81), Тоуни, Канос (Фосу, 74).

Предупреждения: Регилон — Канос, Янельта, Мбемо.