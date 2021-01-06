Англия

Португалец похвалил своего подопечного.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо высказал свое мнение об игре полузащитника команды Сон Хын Мина.

"Сон — это пример скромного игрока.. Это человеческая природа. Он такой. Некоторые другие парни не такие. Для него команда — это главная, он особенный парень.

Для него, для Кейна, для Моуры, для многих команда на первом месте, и, конечно, мы во многом зависим от характеристик некоторых игроков. Сон — один из них, он очень важен", — цитирует Моуриньо Goal.

Ранее португальский специалист прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка лиги против Брендфорда.